Ломаченко ответил промоутеру Усика на скандал вокруг боя с Кэмпбелом

Чемпион мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко ответил со-промоутеру Александра Усика и Энтони Джошуа на его претензии.

Эдди Хирн заявил, что назначать Ломаченко на бой за титул WBC будущим соперником Кэмпбелла было "несправедливо по отношению к другим".

"Это естественно, что Эдди Хирн возмущается. Было два его боксера, которые могли оспорить этот титул. И он бы в своей "кухне" разбирался б сам. А теперь получается что: вмешивается другой участник с другой стороны и претендует на титул. Он абсолютно прав и его возмущения я поддерживаю. Но я хотел бы прояснить ситуацию для людей, которые не знакомы со всей этой боксерской политикой. В уставе WBC маленьким шрифтом написано, что они имеют право дать шанс бороться за титул любому, если видят, что этот человек этого достоин. Если он чемпион по любым другим версиям, и он сильный — они имеют права дать шанс биться за их пояс. Это есть у них в правилах",- рассказал Ломаченко в эфире своего YouTube-канала.

Василий уверен, что четвертый поединок будет организовать гораздо проще.

"Естественно, я считаю, что лучший вариант, это шанс биться за пояс WBC. И как я говорил ранее, я все ближе подхожу к своей цели и все реальнее и реальнее становится объединение всех титулов. Сейчас мы узнали, что я могу боксировать за третий пояс. Не хочу забегать вперед, но организовать бой за четвертый пояс промоутерско компании Top Rank будет сделать очень легко, потому что Комми сидит на контракте у Top Rank. Соответственно мне предоставлен шанс и я буду его использовать", - подытожил украинец.

Ранее Ломаченко объявил о том, что оправился от травмы, и начинает тренировочный лагерь перед боем с британцем Люком Кэмпбеллом.

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