Ломаченко отреагировал на свое видео со спецназом РФ, назвав россиян братьями: спортивные итоги 10 января

"Суть не в триколоре": Ломаченко впервые отреагировал на скандальное видео со спецназом РФ, а в Австралии акулы съели чемпиона по футболу.

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Кроме того, украинцы загнобили Ломаченко за "братьев-россиян" и "UA:Перший" опозорился с показом сборной Украины по биатлону. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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