Ломаченко назван в США боксером года

Прославленный украинский боксер Василий Ломаченко был признан американской ассоциацией журналистов, пишущих о боксе (BWAA), лучшим боксером 2017 года.

Об этом сообщает boxingscene.сom.

В голосовании "акул пера" наш соотечественник опередил абсолютного чемпиона мира в первом полусреднем весе Теренса Кроуфорда, чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа и многих других титулованных спортсменов.

Василий Ломаченко

Тренер и отец Василия Ломаченко Анатолий Ломаченко получил титул "тренер года", а Эгис Климас, менеджер Ломаченко был признан "менеджером года". Кроме него на это звание претендовали Кит Конноли и Фрэнк Эспиноза.

За свою профи-карьеру 29-летний Ломаченко провел 11 боев, в которых одержал 10 побед (восемь – нокаутом). Он также завоевал два "золота" Олимпийских игр – в 2008 и 2012 годах.

Василий Ломаченко

В своем крайнем поединке Василий 10 декабря 2017 года успешно защитил пояс чемпиона по версии Всемирной боксерской ассоциации во втором полулегком весе, побив 37-летнего кубинца Гильермо Ригондо.

Ранее Ломаченко был признан боксером 2017 года по версиям одного из старейших боксерских сайтов мира Fightnews.com, авторитетного боксерского журнала The Ring а также по версии ассоциации Ring 8.