Ломаченко назвал дату нового боя: спортивные итоги 15 апреля

Василий Ломаченко официально анонсировал свое возвращение в ринг, а украинский футболист Эсеола категорично высказался о военной агрессии России. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости понедельника, 15 апреля.

Кроме того, СМИ сообщили о переговорах "Шахтера" с Мирчей Луческу. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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