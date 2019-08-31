Ломаченко - Кэмпбелл: онлайн видеотрансляция

В ночь на воскресенье, 1 сентября, чемпион мира WBA, WBO в легком весе Василий Ломаченко (13-1, 10 КО) сразится с британцем Люком Кэмпбеллом (20-2, 18 КО).

Бой за три чемпионских титула (WBA, WBO и WBC) состоится в столица Англии на О2 арене.

Битву знаменитого украинского боксера покажет телеканал "Интер" и "Матч ТВ". Следить за ходом встречи можно с помощью видеоонлайна, доступного в этой новости.

Начало трансляции – 22.00. Поединок украинца начнется не раньше полуночи.

В андеркарте боя Ломаченко — Кэмпбелл на ринг выйдут россиянин Александр Поветкин и двоюродный брат экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри — британец Хьюи Фьюри. Букмекеры уже сделали прогноз на эту битву.

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