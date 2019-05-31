Ломаченко – Кэмпбелл: британец раскрыл секрет победы над украинцем

Британский боксер Люк Кэмпбелл заявил, что собирается выиграть бой у украинского чемпиона Василия Ломаченко и рассказал какие качества ему помогут одержать победу.

"Я знаю кто такой Ломаченко, так что в ринге встретятся чемпион против чемпиона – большой поединок, объединительный бой и лучший победит лучшего.

Как победить Ломаченко? Просто нужно оставаться собой. Я большой, высокий, левша, с хорошими техникой, силой, скоростью, работой ног. Просто нужно наложить мои преимущества на него и, думаю, я могу побить его", - рассказал Кэмпбелл в интервью Matchroom Boxing.

Люк Кэмпбелл атакует

Напомним, что украинский чемпион Василий Ломаченко получил право провести объединительный бой за вакантный пояс лучшего в легком весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

Такое решение было принято комиссией WBC после рассмотрения заявки от претендентов на титул, который остался вакантным после отказа от него американца Майки Гарсии.

По предварительным данным, бой между Ломаченко и Кэмпбеллом должен состояться в конце августа 2019 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, известный промоутер Эдди Хирн заявил, что его коллега Боб Арум поспешил сообщить о том, что переговоры закончены и контракт на бой между украинским чемпионом Василием Ломаченко и англичанином Люком Кэмпбеллом подписан.

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