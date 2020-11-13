Ломаченко хотели снять с боя с Лопесом

Украинского боксера Василия Ломаченко (14-2, 10 КО) намеревались не допустить к поединку против Теофимо Лопеса (16-0, 13 КО).

Об этом рассказал промоутер Эдди Хирн в интервью Fino Boxing. По его словам, украинец не был готов на 100% из-за повреждения.

"Ломаченко – великолепный боксер, великий боец. Я не делал прогноз на его бой с Лопесом, но думал, что Ломаченко выиграет каждый раунд. Когда я проснулся в воскресенье утром и посмотрел в свой телефон, то не мог поверить своим глазам. Я говорил накануне боя с менеджером Василия Эгисом Климасом. Он хотел снять Ломаченко с боя из-за травмы плеча. Но оно побоялись, что больше не получат возможность биться за абсолютного чемпиона мира. Но это не имеет значения. Посмотрите, что сделал Лопес", – сказал Хирн.

Как сообщал OBOZREVATEL, Василий Ломаченко проиграл Теофимо Лопесу единогласным решением судей и не смог стать абсолютным чемпионом мира в легком весе. После боя украинец выразил не согласие с его исходом.