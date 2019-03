Ломаченко дал первую пресс-конференцию перед боем

Украинский чемпион мира по версиям WBA Super и WBO в легком весе (до 61,2 кг) Василий Ломаченко (12-1, 9 КО) провел первую открытую тренировку в Голливуде.

12 апреля на местной арене Staples Center ему предстоит провести защиту титулов против британца Энтони Кроллы (34-6-3, 13 КО). После работы с грушей, наш прославленный боксер дал небольшую пресс-конференцию.

О весе: "Сейчас я легковес, выступаю в этой весовой категории. Насколько мне здесь комфортно? Скажем так, это не мой вес. Но именно здесь у меня есть шанс стать абсолютным чемпионом мира. И это моя цель. Что будет после того, как я завоюю все 4 титула в дивизионе? Я точно не знаю. Возможно, вернусь во второй полулегкий дивизион (до 59 кг) и стану в нем двукратным чемпионом мира".

Об оппоненте Энтони Кролле: "Признаться, я мало о нем знаю. Все что видел — два его поединка против Хорхе Линареса. Знаю, что он — боец агрессивный. Это хорошо. Мне нравится драться с теми, кто не боится идти вперед".

О возможных оппонентах: "Я бы хотел драться с лучшими из лучших. Но сейчас самый лучший выбор — это Кролла. Он — обязательный претендент (по линии WBA) и хотел провести со мной поединок. Поэтому я и принял бой".

