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В карьере Усика названы два единственных варианта

1.4тЧитать материал на украинском

Промоутер абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе Александра Усика (16-0, 12 КО) Эдди Хирн считает, что у украинца есть только два варианта развития карьеры.

Александр Усик

Александр Усик

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"У нас запланирована встреча в Нью-Йорке на следующей неделе, чтобы определиться со следующим соперником Усика и датой боя. Он либо остается в первом тяжелом весе и проводит бой с Денисом Лебедевым, либо поднимается в супертяжелый вес", – сказал Хирн в интервью ESPN.

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Персоны
Александр УсикЭдди Хирн
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