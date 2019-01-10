В карьере Усика названы два единственных варианта

Промоутер абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе Александра Усика (16-0, 12 КО) Эдди Хирн считает, что у украинца есть только два варианта развития карьеры.
Александр Усик
"У нас запланирована встреча в Нью-Йорке на следующей неделе, чтобы определиться со следующим соперником Усика и датой боя. Он либо остается в первом тяжелом весе и проводит бой с Денисом Лебедевым, либо поднимается в супертяжелый вес", – сказал Хирн в интервью ESPN.
Как сообщал OBOZREVATEL:
10 ноября Александр Усик защитил титул абсолютного чемпиона мира, нокаутировав Тони Белью. После боя украинский боксер объявил, что собирается перейти в супертяжи.
Всемирная боксерская ассоциация обязала нашего боксера провести обязательную защиту титула против россиянина из Putin Team Дениса Лебедева.
В ноябре прошлого года Александр Усик заявил, что намерен выйти в ринг против Энтони Джошуа.
Позже Хирн рассказал, при каких условиях британец проведет следующий бой с Александром.