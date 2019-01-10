В карьере Усика названы два единственных варианта

Промоутер абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе Александра Усика (16-0, 12 КО) Эдди Хирн считает, что у украинца есть только два варианта развития карьеры.

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"У нас запланирована встреча в Нью-Йорке на следующей неделе, чтобы определиться со следующим соперником Усика и датой боя. Он либо остается в первом тяжелом весе и проводит бой с Денисом Лебедевым, либо поднимается в супертяжелый вес", – сказал Хирн в интервью ESPN.

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