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"Кремлевский пи**рас": Усика разнесли за скандальный эфир с Шарием

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Украинского боксера Александра Усика жестко осудили за проведение совместного эфира со скандальным блогером Анатолием Шарием.

Разнос бывшему абсолютному чемпиону мира в тяжелом весе устроил офицер ВСУ, полковник Антолий Штефан (Штирлиц) на своей странице в Facebook. Кроме того, в комментариях под постом его поддержал экс-лидер "Правого сектора", глава Украинской добровольческой армии Дмитрий Ярош и множество других украинцев.

Усик и Шарий

Усик и Шарий

"Ну что? Новый хэштег готов. # ХроникиДна. Говорят, там только цемчиков не хватало для полной картинки, поклонников друг друга. Усик и Шарий во время общения выразили восхищение друг другом, а боксер, который родился в Симферополе, признался, что следить за блоггером ему посоветовал другой украинский боксер – Александр Гвоздик", – возмутился защитник Украины.

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Что касается Яроша, то он о скандальной выходке Усика высказался еще более жестко и не выбирал выражений в его адрес.

"Он хоть и неплохой боксер, но явный кремлевский пид**рас. Плохо они закончат. Такая у них судьба", – написал лидер УДА. Подобное мнение выразили и сотни других пользователей сети.

"Кремлевский пи**рас": Усика разнесли за скандальный эфир с Шарием

"Кремлевский пи**рас": Усика разнесли за скандальный эфир с Шарием

"Кремлевский пи**рас": Усика разнесли за скандальный эфир с Шарием

"Кремлевский пи**рас": Усика разнесли за скандальный эфир с Шарием

"Кремлевский пи**рас": Усика разнесли за скандальный эфир с Шарием

"Кремлевский пи**рас": Усика разнесли за скандальный эфир с Шарием

Как сообщал OBOZREVATEL, во время совместного эфира Усик признался, что следит за деятельностью скандального блогера Анатолия Шария. "Я тебя смотрю с 2014 или 2015 года. А посоветовал мне посмотреть Александр Сергеевич Гвоздик. Так что мы иногда всей командой просматриваем твои видео", – сказал боксер.

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Персоны
Анатолий Штефан Дмитрий Ярош Александр Усик Анатолий Шарий
Место
Украина
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Mihailova Kristina
Mihailova Kristina
Ярош - это тот немножко пережравший человек без образования, который ни одного дня своей жизни не работал? Противно читать, как вы поливаете дерьмом человека, спортсмена, которого совсем недавно носили на руках и который совершенно точно является патриотом, только за то, что у него другие взгляды и он не любит пэдро, обокравшего страну. Paгyли, вы безнадежны.
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Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
Mihailova Kristina, да, это он, который нагибает всю Украину от рядового полицейского до министра обороны вместе с президентом трусом Зеленский!
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Чечеткин Иван
Чечеткин Иван
Два неудачника-нацика жестко осудили чемпиона мира? Об этом действительно стоить написать... Да и енто "обоз", если что, то эта статья - призыв к убийству. Надеюсь нужные структуры это задокументируют.
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филипп филипыч
филипп филипыч
истерикой упоротых удовлетворен))
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филипп филипыч
филипп филипыч
а если серьезно то найдется, хоть один из написавших, готовый повторить свои слова усику в лицо? предполагаю что нет ибо трусы могут гадить только себе в трусы)
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