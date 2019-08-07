"Кремлевский пи**рас": Усика разнесли за скандальный эфир с Шарием

Украинского боксера Александра Усика жестко осудили за проведение совместного эфира со скандальным блогером Анатолием Шарием.

Разнос бывшему абсолютному чемпиону мира в тяжелом весе устроил офицер ВСУ, полковник Антолий Штефан (Штирлиц) на своей странице в Facebook. Кроме того, в комментариях под постом его поддержал экс-лидер "Правого сектора", глава Украинской добровольческой армии Дмитрий Ярош и множество других украинцев.

Усик и Шарий

"Ну что? Новый хэштег готов. # ХроникиДна. Говорят, там только цемчиков не хватало для полной картинки, поклонников друг друга. Усик и Шарий во время общения выразили восхищение друг другом, а боксер, который родился в Симферополе, признался, что следить за блоггером ему посоветовал другой украинский боксер – Александр Гвоздик", – возмутился защитник Украины.

Что касается Яроша, то он о скандальной выходке Усика высказался еще более жестко и не выбирал выражений в его адрес.

"Он хоть и неплохой боксер, но явный кремлевский пид**рас. Плохо они закончат. Такая у них судьба", – написал лидер УДА. Подобное мнение выразили и сотни других пользователей сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время совместного эфира Усик признался, что следит за деятельностью скандального блогера Анатолия Шария. "Я тебя смотрю с 2014 или 2015 года. А посоветовал мне посмотреть Александр Сергеевич Гвоздик. Так что мы иногда всей командой просматриваем твои видео", – сказал боксер.

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