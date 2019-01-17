''Кормлю свою семью'': Усик объяснился за поездку в Москву

Украинский боксер Александр Усик признался, почему принял решение ехать в Москву на финальный бой Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) с Муратом Гассиевым. Наш спортсмен жестко ответил критикам.

"Я же кормлю свою семью и тех, кто нуждается, не вы же меня кормите. Я вас люблю, уважаю, но я не буду думать так, как вы. Это первое. А второе – я и не должен думать так, как вы. Если вам нравится белый цвет, а мне – зеленый, то это не в коем случае не делает нас врагами, а просто людьми с разными вкусами", - рассказал Усик в интервью Youtube-каналу USYK17.

Александр Усик instagram.com/lomus_17

Для абсолютного чемпиона мира в крузервейте это событие показалось очень значимым.

"Вначале, когда этот бой планировали на Саудовскую Аравию, я готовился, пошли разговоры, что нельзя ехать. Много людей говорили, что я плохо делаю, что еду. Но людей, которые поддерживали, было больше. Собрать все пояса воедино и еще за это боксировать? Вы мне скажите, пожалуйста, когда это в последний раз было? Это вообще сумасшедшее событие всего мирового бокса. И отказываться, потому что кому-то не нравится, что я туда поеду…" - объяснил свою позицию украинец.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский боксер Александр Усик победил Мурата Гассиева в Москве в финале WBSS. Поединок длился 12 раундов, по итогам которых судьи отдали безоговорочную победу нашему спортсмену.

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