Знаменитый боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко нокаутировал известного пауэрлифтера Михаила Кокляева.

Боксерский поединок на турнире "Битва стихий", который называли "самым ожидаемым боем года" в России, состоялся в Москве и неожиданно завершился в первом раунде. 40-летний Кокляев, будучи на 20 кг тяжелее своего 38-летнего соперника, ничего не смог сделать в ринге.

Тяжелоатлет раз за разом пропускал удары в голову, и на третьей минуте один из убийственных боковых отправил Михаила на канвас. OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как это было.

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 октября Емельяненко и Кокляев устроили потасовку в одном из московских баров. Во время драки Емельяненко рассек бровь Кокляеву.

Отметим, что в апреле Александр сорвал третий бой подряд, разбившись на велосипеде.

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