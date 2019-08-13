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Кличко заткнул рот критикам: спортивные итоги 12 августа

1.5т Читать материал на украинском

Легендарный Владимир Кличко обратился к своим критикам, а легкоатлетка Юлия Левченко взяла "золото" на командном чемпионата Европы.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости понедельника, 12 августа.

Кроме того, кубинский боксер Робейси Рамирес, которого прозвали наследником Василия Ломаченко, провалил дебют на профессиональном ринге. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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Тема
Лига чемпионов
Персоны
Владимир Кличко Александр Усик Василий Ломаченко Юлия Левченко Мирча Луческу
Теги
ФК Динамо Киев УЕФА
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