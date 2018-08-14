Битва умов: Льюис подтвердил, что вновь выйдет в ринг против Кличко

Экс-чемпионы мира в супертяжелом весе украинец Виталий Кличко и британец Леннокс Льюис все же встретятся на ринге во время ежегодного конгресса Всемирного боксёрского совета (WBC), который пройдет с 30 сентября по 5 октября в Киеве. Правда, на этот раз боксеры не наденут перчатки, поскольку проведут на ринге шахматный матч.

Такую сенсационную новость рассказал журналистам The Daily Mail сам Леннокс Льюис.

"Мы сыграем шахматный матч в боксерском ринге. Слишком уж мы стары нынче, чтобы снова драться. Нам будет интереснее сразиться в остроте ума, чем на кулаках",- заявил прославленный британский чемпион.

Напомним, летом 2003 года состоялся эпичный бой между Виталием Кличко и Ленноксом Льюисом. Поединок был остановлен после шестого раунда из-за сильнейшего рассечения у украинца. Льюиса была присуждена победа техническим нокаутом. При этом Виталий вел по очкам на карточках всех трех судей.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский чемпион Владимир Кличкко вошел в шестерку лучших боксеров в истории, опередив Майка Тайсона и Леннокса Льюиса.