Кэмпбелл выступил с просьбой перед боем с Ломаченко: спортивные итоги 1 августа

Британец Люк Кэмпбелл выступил с обращением перед боем с Василием Ломаченко, а в мировой легкой атлетике вспыхнул громкий скандал.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости четверга, 1 августа.

Кроме того, луганская "Заря" в скандальном матче вышла в третий квалификационный раунд Лиги Европы. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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