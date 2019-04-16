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Как Джокер: опубликован яркий тизер нового боя Усика

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Промоутерская компания Matchroomboxing, занимающаяся организацией боя между Александром Усиком (16-0, 12 КО) и Карлосом Такамом (36-5-1, 28 КО), выложила первый тизер предстоящей битвы.

В коротком промо наш чемпионом мира WBC, WBO, IBF в тяжелом весе предстает в необычном образе, похожем на типаж киногероя вселенной DC Джокера.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим сравнить двух знаковых личностей.

Для сравнения - вот так выглядит трейлер нового фильма про Джокера.

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Накануне крымчанин записал необычное обращение к украинцам, посвященное поединку против камерунца Карлоса Такама.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно было официально объявлено, что бой Усик — Такам перенесен и состоится 25 мая.

Ранее появилась информация, что Усик может в будущем выйти на гонорары в десятки миллионов долларов.

По мнению промоутера украинца Александра Красюка, для этого боксеру нужно выполнить ряд условий.

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Читайте все новости по теме "Усик – Такам" на OBOZREVATEL.

Тема
Усик – Такам
Персона
Александр Усик
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