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Реванш Джошуа – Руис: названы дата и неожиданное место супербоя

1.3т Читать материал на украинском

Матч-реванш между британцем Энтони Джошуа и мексиканцем Энди Руисом состоится в Саудовской Аравии.

По данным издания The Telegraph, поединок примет арена в Эр-Рияде. Такое решение было принято командами боксеров. Один из самых ожидаемых боев нынешнего года пройдет ранней зимой – 7 декабря.

Сообщается, что поединок будет показан стримминговой платформой DAZN и Sky Sports. При этом организаторы шоу из Саудовской Аравии выложат за право провести бой около 100 миллионов долларов.

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Джошуа – Руис

Джошуа – Руис

При этом DAZN была против такого решения промоутеров боксеров из-за критичной разницы во времени между Саудовской Аравией и США.

Напомним, 1 июня Энди Руис сенсационно победил Энтони Джошуа техническим нокаутом в седьмом раунде.

Как сообщал OBOZREVATEL, Международная федерация бокса готовит жесткое решение по матчу-реваншу Джошуа – Руис.

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Тема
реванш Джошуа – Руис
Персоны
Энтони Джошуа Энди Руис-младший
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