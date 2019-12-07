Джошуа – Руис 2: смотреть онлайн бой-реванш

Британец Энтони Джошуа и мексиканец Энди Руис в субботу, 7 декабря, проведут один из самых ожидаемых боев 2019 года.

Супертяжи встретятся в матче-реванше, который принимает город Дирия в Саудовской Аравии. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию боя Джошуа – Руис 2. Ориентировочное начало – в 22:45 по киевскому и в 23:45 по московскому времени.

Напомним, в первом бою 1 июня мексиканец сенсационно нокаутировал соперника в седьмом раунде.

ПРОМО БОЯ ДЖОШУА – РУИС 2

ГДЕ СМОТРЕТЬ ДЖОШУА – РУИС 2

Увидеть поединок можно будет в прямом эфире на украинском телеканале "Интер". Здесь показ пройдет в рамках аналитической передачи "Большой бокс".

Кроме того, прямую трансляцию из Саудовской Аравии проведут российский вещатель Первый канал, британский Sky Sports и стримминговая платформа DAZN.

Джошуа – Руис 2

ПРОГНОЗ НА ДЖОШУА – РУИС 2

Фаворитом боя, несмотря на оглушительное поражение в первом поединке, считается британец. Ставки на победу Джошуа принимаются с коэффициентом 1,44.

Ничья оценивается котировкой 29,00. А показатели на успех мексиканца достигают уровня 2,75. При этом аналитики уверены, что бой завершится досрочно. На соответствующую позицию можно поставить с коэффициентом 1,25.

Джошуа – Руис 2

ГОНОРАРЫ БОЯ ДЖОШУА – РУИС 2

Благодаря тому, что поединок проводится в Саудовской Аравии, боксеры смогут существенно пополнить свои банковские счета. Так Джошуа за поединок получит около 85 миллионов долларов.

Энди Руис же, несмотря на статус действующего чемпион, получит намного более скромную сумму – $13 млн.

Энтони Джошуа

СЛОВА ПЕРЕД БОЕМ

Энтони Джошуа, претендент:

– Я здесь не ради шоу. Я здесь ради победы. Знаю, что мне делать. Я не потерял голод или мотивацию. Не чувствую страха. Только уверенность. Нет, я не считаю, что победа станет чем-то особенным. Знаю себе цену. Я уже был на его месте, уже был чемпионом мира. Не собираюсь много говорить после победы, много праздновать. Хочу сохранить концентрацию. Он – просто моя следующая цель.

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Энди Руис, чемпион WBA, WBO, IBF в супертяжелом весе:

– Я не собираюсь удовлетворяться тем, что имею. Сейчас уже идет вопрос о чем-то другом – о моем наследии в боксе. Думаю, на этот раз остановлю Джошуа еще быстрее. Все просто, мне даже легче, когда оппонент пытается навязать мне не драку, а бокс. Все бойцы выходят в ринг с планом на бой, но он куда-то вылетает после первого пропущенного удара в голову. Я все же уверен, что на этот раз Джошуа попытается перебоксировать меня.

Энди Руис (справа)

Эдди Хирн, промоутер Джошуа:

– Руис шокировал весь мир бокса в июне. Они поменялись местами: теперь он – чемпион, а Джошуа – претендент. Сказать по правде, я сперва не верил, что нам удастся сделать бой в Саудовской Аравии. Даже как-то ответил им, чтобы они не теряли зря время. Но их настойчивость и страсть меня подкупили. Да, некоторые критикуют наше решение. Но я не сомневаюсь, что оно было единственно правильным.

Энтони Джошуа

Владимир Кличко, легенда бокса:

– Джошуа совершенный боксер. Я искренне верю в него. Хотя он проиграл, но я вижу в нем то, что и в себе, когда проигрывал парням, которым не должен был проигрывать. Считаю, что Энтони совершенный спортсмен, хотя сейчас он не чемпион. Он может доминировать в дивизионе, у него есть для этого все возможности. Что касается Энди Руиса, то невозможно забыть то, что он сделал. Это был один из лучших перфомансов в истории. Но если выбирать одного, то для меня это Джошуа. Верю, что он приведет себя в порядок.

ВЗВЕШИВАНИЕ

Накануне реванша Руис набрал вес и показал 123,8 кг. В первом бою мексиканец весел 121,5 кг. Джошуа затянул на 107,5 кг.

Как сообщал OBOZREVATEL, Энтони Джошуа и Энди Руис практически уверены, что проведут между собой и третий бой.

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