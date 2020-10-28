Известный украинский боксер раскритиковал форму Усика перед боем с Чисорой

Известный украинский боксер полусреднего веса Иван Редкач раскритиковал физическое состояние Александра Усика перед боем против Дерека Чисоры.

На Instagram-канале BoxingTime.ua появилось видео, на котором Усик в хорошем настроении танцует под один из знаменитых хитов. В комментарии пришел Редкач и обратился к первому тренеру нашего соотечественника Сергею Лапину, спросив у него, куда делись мышцы на руках и пресс Александра.

Он напомнил, что перед боем за титул абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе против россиянина Мурата Гассиева в 2018 году Усик был "машиной".

Как сообщал OBOZREVATEL, поединок Александра против Чисоры состоится в субботу, 31 октября, в Лондоне. Ранее букмекеры неожиданно изменили котировки на победителя этого противостояния.