Известный украинский боксер добыл тяжелую победу в США

Известный украинский боксер полусреднего веса Иван Редкач (21-4-1, 16 КО) добыл тяжелую победу в 8-раундовом поединке над американцем Брайаном Джонсом (14-9, 8 КО).

Встреча прошла на вечере бокса в Лос-Анджелесе (США), по итогам которой судьи единогласно поставили оценки в пользу 32-летнего уроженца Шостки 79-73, 78-74 и 77-75 .

Иван Редкач

Сам бой прошел в равной борьбе, где оба боксера имели хорошие шансы на успех. Наш соотечественник наносил больше ударов и закономерно победил, прервав серию из двух поражений подряд.

Иван Редкач (справа)

В декабре прошлого года Редкач (20-4-1, 16 KO), попавший в серьезное ДТП, проиграл представителю США Джону Молине (30-7, 24 КО).