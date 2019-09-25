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27 сентября • обновлено в 19:43
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Известный украинский боксер добыл победу кровавым нокаутом - опубликовано видео

40.7т Читать материал на украинском

Известный украинский боксер среднего веса Андрей Великовский (14-2-1, 8 KO) нокаутировал мексиканца Хосе Кастанеду (14-12-2, 5 КО).

Поединок на вечере бокса Sparta Boxing Promotions в Киеве завершился в 7-м раунде, когда 25-летнему уроженцу Мариуполя удался мощный удар слева. Врач отказался выпускать боксера из Мексики на 8-й раунд из-за серьезного рассечения.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как это было.

Новости
Известный украинский боксер проиграл кровавый бой за чемпионский титул

Как сообщал OBOZREVATEL, в декабре прошлого года Великовский (13-2-1, 8 КО) во Франции завоевал пояс WBC Francophone, после чего зрители забросали команду киевлянина стульями.

14 октября 2018-го Великовский не смог завоевать чемпионский пояс WBA Continental. Поединок в среднем весе на вечере бокса в Нарве (Эстония) против белоруса Николая Веселова (8-0-1, 4 КО) завершился вничью.

Ранее Андрей добыл яркую победу нокаутом над финским боксером Генри Кекалайненом (10-5, 4 КО). Поединок прошел на вечере бокса в Хельсинки.

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Персона
Андрей Великовский
Место
Украина Киев
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