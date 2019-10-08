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8 октября • обновлено в 14:29
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И все-таки Россия: СМИ назвали возможного соперника Усика

1.1т Читать материал на украинском

42-летний российский боксер Александр Устинов готов выйти на замену Тайрону Спонгу и провести бой с украинцем Александром Усиком 12 октября.

Александр Устинов

Александр Устинов

sportbox.ru

"Нам предложили провести бой с Усиком, мы согласились. Сейчас обсуждаем детали. У Усика возникнут большие проблемы в связи с габаритами Александра. Устинов находится в великолепной форме", - сообщил промоутер Владимир Хрюнов, чьи слова передает sportbox.ru.

Следует отметить, что Усик ранее заявлял, что ни при каких условиях не будет проводить поединки с российскими боксерами.

Александр Усик за карьеру провел 16 боев без поражений. В активе 42-летнего Устинова 35 побед при четырех поражениях.

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Официально: бой Усик — Спонг отменен

Последний поединок Устинов провел 24 июля против украинца Александра Нестеренко, победив последнего нокаутом в 1-м раунде. Россиянин живет и тренируется в Беларуси.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что голландец Тайрон Спонг, с которым Александр Усик должен был провести дебютный бой в супертяжелом весе, провалил тест на допинг.

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Персоны
Александр Устинов Александр Усик
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филипп филипыч
филипп филипыч
активисты за кого будете топить?))))))))
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