Гвоздик досрочно победил в чемпионском бою

Украинский чемпион мира в полутяжелой весовой категории по версии WBC Александр Гвоздик (17-0, 14 КО) победил француза конголезского происхождения Дуду Нгумбу (38-9, 14 КО).

Добровольная защита титула состоялась субботу, 30 марта, в Филадельфии (США) на 2300 Arena, и завершилась в пятом раунде после отказа Нгумбу продолжать бой из-за травмы ноги.

OBOZREVATEL вел прямую трансляцию боя Гвоздик - Нгумбу.

Уже с первого раунда наш соотечественник подтвердил букмекерские котировки, захватив центр ринга. Дебют прошел в разведке. Оба боксера не форсировали события, подолгу "танцуя" и пытаясь адаптироваться друг к другу.

Начиная со 2-й трехминутки активность в ринге возросла. Боксеры часто проверяли корпус и голову неопасными ударами. Наставник харьковчанина Тедди Атлас посоветовал своему подопечному больше работать джебом.

Coaching from @TeddyAtlasReal in the corner of the champ 🥊#TheNail pic.twitter.com/YBHNFPX9zN