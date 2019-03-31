Гвоздик досрочно победил в чемпионском бою

Украинский чемпион мира в полутяжелой весовой категории по версии WBC Александр Гвоздик (17-0, 14 КО) победил француза конголезского происхождения Дуду Нгумбу (38-9, 14 КО).

Добровольная защита титула состоялась субботу, 30 марта, в Филадельфии (США) на 2300 Arena, и завершилась в пятом раунде после отказа Нгумбу продолжать бой из-за травмы ноги.

Гвоздик – Нгумбу Top Rank

OBOZREVATEL вел прямую трансляцию боя Гвоздик - Нгумбу.

Уже с первого раунда наш соотечественник подтвердил букмекерские котировки, захватив центр ринга. Дебют прошел в разведке. Оба боксера не форсировали события, подолгу "танцуя" и пытаясь адаптироваться друг к другу.

Начиная со 2-й трехминутки активность в ринге возросла. Боксеры часто проверяли корпус и голову неопасными ударами. Наставник харьковчанина Тедди Атлас посоветовал своему подопечному больше работать джебом.

Гвоздик – Нгумбу Top Rank

Саша внял совету и стал пытаться прижимать Нгумбу к канатам. Это было сделать достаточно непросто, так как конголезец демонстрировал отличную реакцию и скорость передвижения по рингу. Харьковчанину удались несколько боковых справа, но Дуду мягко принимал эти удары, буквально амортизируя их своей головой.

Темнокожий боксер начал заплетать руки украинца, клинчуя и получив несколько предупреждений от рефери. Гвоздик продолжал наращивать преимущество, хорошо "потрогав" лицо соперника двойкой.

Гвоздик – Нгумбу Top Rank

Гвоздик – Нгумбу Top Rank

Бой неожиданно завершился в 5-м раунде, когда Дуду в одном из моментов на ровном месте получив повреждение ноги. Что именно случилось, француз так и не смог пояснить, держать то за колено, то за икроножную мышцу.

#TheNail wins by TKO after a non-contact injury to Doudou Ngumbu pic.twitter.com/cMwbyV6Co6 — Top Rank Boxing (@trboxing) 31 марта 2019 г.

Напомним, что Гвоздик в своем крайнем бою 1 декабря завоевал титул чемпиона мира, нокаутировав в 11-м раунде боя Адониса Стивенсона.

Сразу после завершения боя канадец был доставлен в госпиталь и введен в состояние искусственной комы из-за кровоизлияния в мозг.

24 декабря стало известно, что Адонис Стивенсон вышел из комы, а уже 3 января канадский боксер впервые заговорил с врачами и родными.

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