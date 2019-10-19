Бой Гвоздик - Бетербиев: опубликована впечатляющая статистика ударов

Украинский экс-чемпион WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик (17-1, 14 КО) потерпел поражение от россиянина Артура Бетербиева (15-0, 15 КО), владеющего титулом по версии IBF.

Согласно подсчету компьютеризированной системы оценки ударов в единоборствах CompuBox, на момент остановки боя в десятом раунду Бетербиев выбросил по своему оппоненту 515 ударов, 161 из которых оказались точными (31,3%).

В активе украинского боксера 614 выброшенных ударов, но лишь 118 из них попал в цель (19,2%). Всего у Саши прошло 24 джеба (у Артура 48) и 94 силовых ударов (113 у представителя РФ).

landed - точные удары, thrown - выброшенные

Как сообщал OBOZREVATEL, встреча двух непобедимых чемпионов прошла в Филадельфии (США) и завершилась в 10-м раунде техническим нокаутом от россиянина

Позже появилось видео ключевого момента, стоившего украинцу титула.

Кроме того, были опубликованы судейские записки, из которых стало известно, кто побеждал на момент остановки боя.

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