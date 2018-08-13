Головкин – Альварес: прогноз букмекеров на чемпионский супербой

Казахстанского боксера среднего веса Геннадия Головкина называют фаворитом матча-реванша с мексиканцем Саулем Альваресом. Повторный поединок спортсмены проведут 15 сентября на T-Mobile Arena в американском Лас-Вегасе. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию боя Головкин – Альварес. Ориентировочное начало – в воскресенье, 16 сентября, в 05:00 по киевскому времени.

Ставки на победу 36-летнего Головкина принимаются с коэффициентом 1,53. Ничья оценивается котировкой 21,00. А показатели на успех Альвареса достигают уровня 2,50. При этом аналитики предполагают, что боксеры проведут в ринге все 12 раундов. На соответствующую позицию можно поставить с коэффициентом 1,67.

На кону будут стоять сразу четыре чемпионских пояса в среднем весе по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской организации (IBO) и пояс журнала The Ring.

Отметим, что впервые Головкин и Альварес сошлись в ринге в сентябре 2017 года. Тогда была зафиксирована ничья: один рефери засчитал победу мексиканцу 118-110, другой отдал предпочтение Головкину 115-113, а еще один судья определил мировую 114-114.

Как сообщал OBOZREVATEL, Геннадий Головкин был лишен чемпионского пояса по версии Международной боксерской федерации. За вакантный титул поспорит украинец Сергей Деревянченко.