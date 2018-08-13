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Головкин – Альварес: прогноз букмекеров на чемпионский супербой

7.2тЧитать новость на украинском

Казахстанского боксера среднего веса Геннадия Головкина называют фаворитом матча-реванша с мексиканцем Саулем Альваресом. Повторный поединок спортсмены проведут 15 сентября на T-Mobile Arena в американском Лас-Вегасе. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию боя Головкин – Альварес. Ориентировочное начало – в воскресенье, 16 сентября, в 05:00 по киевскому времени.

Ставки на победу 36-летнего Головкина принимаются с коэффициентом 1,53. Ничья оценивается котировкой 21,00. А показатели на успех Альвареса достигают уровня 2,50. При этом аналитики предполагают, что боксеры проведут в ринге все 12 раундов. На соответствующую позицию можно поставить с коэффициентом 1,67.

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Бой Головкин - Альварес завершился скандалом

На кону будут стоять сразу четыре чемпионских пояса в среднем весе по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской организации (IBO) и пояс журнала The Ring.

Отметим, что впервые Головкин и Альварес сошлись в ринге в сентябре 2017 года. Тогда была зафиксирована ничья: один рефери засчитал победу мексиканцу 118-110, другой отдал предпочтение Головкину 115-113, а еще один судья определил мировую 114-114.

Как сообщал OBOZREVATEL, Геннадий Головкин был лишен чемпионского пояса по версии Международной боксерской федерации. За вакантный титул поспорит украинец Сергей Деревянченко.

Читайте все новости по теме "WBC" на OBOZREVATEL.

Темы
WBCWBO
Персоны
Геннадий ГоловкинСауль Альварес
Место
СШАЛас-Вегас
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Комментарии на сайте не модерированы
Алибабаевич. Абдурахман
Алибабаевич. Абдурахман
Гена победит.
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