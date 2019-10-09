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9 октября • обновлено в 18:43
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Где смотреть бой Усик — Уизерспун: расписание трансляций

2.7т Читать материал на украинском

В субботу, 12 октября, украинский боксер Александр Усик проведет дебютный бой в супертяжелом весе. Его оппонентом будет американец Чазз Уизерспун. Бой пройдет в Чикаго на Wintrust Arena.

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию поединка Усик — Уизерспун.

Где смотреть бой Усик — Уизерспун: расписание трансляций

Бой Александр Усик — Чазз Уизерспун в Украине покажет в прямом эфире телеканал "Интер" в рамках проекта "Большой бокс". Начало трансляции — 13 октября, в воскресенье, в 04:30 утра по киевскому времени. Отметим, что выход бойцов в ринг планируется ориентировочно на 06:00 утра воскресенья.

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Официально: Усик получил нового соперника на бой 12 октября

Также трансляцию из Чикаго запланировали в своей эфирной сетке российский Первый канал, британский Sky Sports, а также стримминговая платформа DAZN.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее букмекеры опубликовали унизительные котировки на бой Усик – Уизерспун.

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Читайте все новости по теме "Усик – Уизерспун" на OBOZREVATEL.

Тема
Усик – Уизерспун
Место
США Чикаго
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