Где смотреть онлайн бой Канело – Ковалев: по какому каналу прямая трансляция чемпионского боя

Знаменитый российский чемпион полутяжелого веса Сергей Ковалев 2 ноября сразится с одним из лидеров рейтинга P4P (вне зависимости от весовой категории. – Ред.) Саулем Канело Альваресом.

Мексиканец принял решение подняться сразу на два дивизиона и попытаться лишить соперника титула Всемирной боксерской организации (WBO).

КОГДА И ВО СКОЛЬКО БОЙ КАНЕЛО – КОВАЛЕВ

Поединок состоится на арене MGM Grand в американском Лас-Вегасе. Время выхода бойцов – 5:50 утра по киевскому времени и 6:50 по московскому воскресенья, 3 ноября. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию боя Канело – Ковалев.

Сергей Ковалев и Сауль Альварес DAZN

ГДЕ СМОТРЕТЬ БОЙ КАНЕЛО – КОВАЛЕВ

В России увидеть прямую трансляцию поединка можно будет в прямом эфире федерального Первого канала.

Кроме того, показ боя в своей сетке запланировал британский вещатель Sky Sports и стримминговая платформа DAZN.

Как сообщал OBOZREVATEL, Сергей Ковалев в своем последнем поединке едва не потерпел поражение от американца Энтони Ярда.

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