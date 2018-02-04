Нокаут! Гассиев - Дортикос: онлайн-трансляция боя полуфинала Всемирной боксерской суперсерии

Чемпион мира по версии IBF Мурат Гассиев (25-0, 18 КО) и обладатель пояса WBA Юниер Дортикос (22-0, 21 КО) определяют между собой второго финалиста Всемирной боксерской суперсерии. Их поединок в 1/2 финала WBSS проходит 3 февраля в Сочи.

"Обозреватель" ведет онлайн-трансляцию боя Гассиев - Дортикос. Начало битвы двух непобедимых чемпионов ориентировочно в 00:00 по киевскому времени.

Напомним, что победитель этой пары встретится в финале с украинцем Александром Усиком, который в первом полуфинале WBSS побил латыша Майриса Бриедиса. Таким образом крымчанин объединил пояса по версиям WBO и WBC.

ГАССИЕВ - ДОРТИКОС ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ БОЯ

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