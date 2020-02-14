"Может подвести": Фьюри высказался об Усике

Британский линейный чемпион супертяжелого веса Тайсон Фьюри позитивно оценил шансы украинца Александра Усика в дивизионе.

При этом "Цыганский король" отметил, что может помешать нашему соотечественнику добиться успехов в хевивейте.

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"Усик способен на что угодно в супертяжелом весе. Он хороший левша и очень техничный. Ему не требуется улучшений. Единственное, что может его подвести, это его размеры. Его рост всего 188 или 190 сантиметров. А сейчас в дивизионе очень мощные ребята. Я думаю, что у него хорошие боксерские навыки. К тому же, габариты не всегда имеют значение, или вы знаете, как правильно этим пользоваться", – сказал Фьюри в интервью Behind Gloves.

Как сообщал OBOZREVATEL, Тайсон Фьюри откровенно признался в суицидальных наклонностях накануне реванша с Деонтеем Уайлдером.

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