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Фьюри – Шварц: назван фаворит чемпионского боя

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Одиозный британский супертяж Тайсон Фьюри в субботу, 15 июня, проведет поединок против непобедимого представителя Германии Тома Шварца.

Вечер бокса состоится на арене MGM Grand в Лас-Вегасе. На кону будет стоять пояс интерконтинентального чемпиона по версии Всемирной боксерской организации (WBO), которым владеет немецкий спортсмен. Ориентировочное начало боя – в 06:00 утра воскресенья, 16 июня, по киевскому времени.

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Фьюри – Шварц

Фьюри – Шварц

Безоговорочным фаворитом букмекеров считается британский боксер. Ставки на победу Фьюри принимаются с коэффициентом 1,02. Ничья оценивается котировкой 26,00. А показатели на успех Шварца достигают уровня 15,00. При этом на досрочную победу Тайсона можно поставить с коэффициентом 1,44.

Как сообщал OBOZREVATEL, британский боксер Энтони Джошуа сенсационно проиграл нокаутом мексиканцу Энди Руису в седьмом раунде, потеряв сразу четыре чемпионских пояса.

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Персона
Тайсон Фьюри
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