Фьюри поцеловал соперника в губы перед боем

Экс-чемпион мира в тяжелом весе Тайсон Фьюри техническим нокаутом победил албанского боксера Сефера Сефери. Первый за два с половина года бой для британца закончился в четвертом раунде, после того, как албанец отказался продолжать бой.

Перед поединок произошел странный инцидент. Фьюри, у которого жена и двое детей (мальчик Принс и девочка Венесуэла), поцеловал в губы соперника.

Судя по реакции Сефери он был не очень возмущен таким проявлением внимания со стороны Тайсона.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как это было.

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