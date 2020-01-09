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9 января • обновлено в 10:13
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Фьюри обозвал Усика: спортивные итоги 8 января

1.1т
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Украинского суперчемпиона Василия Ломаченко назвали лучшим боксером мира, а "Динамо" объявило о втором зимнем трансфере.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости среды, 8 января.

Кроме того, британец Тайсон Фьюри жестко высказался о Всемирной боксерской организации (WBO) из-за Александра Усика. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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С кем Усик дебютирует в хевивейте, читай у нас в Telegram!

Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Персоны
Василий Ломаченко Александр Усик Тайсон Фьюри
Тег
ФК Динамо Киев
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