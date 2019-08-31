Фанаты в Лондоне окружили Усика и заставили выполнить их просьбу - опубликовано видео

Непобедимый украинский боксер Александр Усик вызвал небывалый ажиотаж в Лондоне, куда он прилетел поддержать своего кума и друга Василия Ломаченко в бою с Люком Кэмпбеллом.

Фанаты долгое время не давали прохода крымчанину, раз за разом заставляя выполнить их просьбу сфотографироваться. После длительной импровизированной фотосесии Александру наконец-то дали отдых.

Напомним, что бой за три чемпионских титула (WBA, WBO и WBC) между Ломаченко и Кэмпбеллом состоится на О2 арене. Начало 31 августа в 23:00.

OBOZREVATEL предлагает ссылку на онлайн видеотрансляцию этой битвы.

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