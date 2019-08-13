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"Это реванш": Гвоздик рассказал о мести Бетербиеву

1.2т Читать материал на украинском

Обладатель титула чемпиона мира по версии WBC в полутяжелом дивизионе украинец Александр Гвоздик высказался относительно предстоящего поединка против россиянина Артура Бетербиева.

"Я готов к этому бою. Это еще один большой вызов. Победитель в этом матче будет лучшим бойцом в нашем весе. Я знаю, что Бетербиев - сильный боец, поэтому поединок будет тяжелый".

Украинец рассказал, что бой имеет свою предысторию.

"Я отлично знаю Артура по боям в любителях. Я бился с ним в 2009 году и проиграл, так что это отличная мотивация вернуть ему должок. Хорошо, что у нас будет реванш", - отметил боксер в интервью BoxingTalk.

Александр Гвоздик

Александр Гвоздик

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Что касается план на бой, то Гвоздик признался, что еще не разработал четкую стратегию.

"Я определенно не собираюсь стоять перед ним и обмениваться ударами. Это худший вариант в поединке с Бетербиевым. Выбирать стратегию будем позже", - заявил Александр.

Поединок Гвоздик - Бетербиев состоится в Филадельфии 18 октября.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стал известен гонорар Гвоздика за первую защиту титула.

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Александр Гвоздик Артур Бетербиев
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