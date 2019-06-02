"Это невероятно!" Промоутер Джошуа шокирован результатом боя с Руисом

Промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн назвал поражение британца от Энди Руиса-младшего самой большой сенсацией в истории бокса.

"Невероятно! Я все еще шокирован. Я был уверен, что бой будет вскоре остановлен, когда в третьем раунде Джошуа отправил Энди в нокдаун. Энтони умеет добивать, и я думал, что он его финиширует нокаутом. Для меня все это – большой шок. Мы только что стали свидетелями самого громкого апсета всех времен. Однако я не сомневаюсь, что Джошуа вернется еще лучше и выиграет реванш", – сказал Хирн в интервью iFL TV.

Как сообщал OBOZREVATEL, новый чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO Энди Руис-младший (33-1, 22 КО) признался, что ранний нокдаун помог ему победить Энтони Джошуа (22-1, 21 КО).

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