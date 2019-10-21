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21 октября • обновлено в 18:47
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"Это не цирк и не "Танцы со звездами": британский боксер бросил дерзкий вызов Усику

1.5т Читать материал на украинском

Британский супертяж Дерек Чисора вызвал на поединок украинца Александра Усика, который успешно дебютировал в новой для себя весовой категории, победив американца Чаза Уизерспуна.

При этом 35-летний боксер по прозвищу Дел Бой нелестно высказался в адрес нашего соотечественника и раскритиковал его тренировки.

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"Это не цирк и не "Танцы со звездами": британский боксер бросил дерзкий вызов Усику

"Он и его команда должны прекратить жонглировать мячики. Это не цирк. Приди и сделай то, что нужно. Забудь о жонглировании и танцах. Никто не хочет смотреть танцорское шоу. Это что, "Танцы со звездами"? Это боксерский поединок. Знаете, что? Я хочу этого боя. Я приму его на 100%. Вне всякого сомнения", – цитирует Чисору Sky Sports.

Отметим, что 26 октября Дерек Чисора проведет поединок против своего соотечественника Дэвида Прайса.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России заявили о том, что Александра Усика ждет поражение в реванше с Муратом Гассиевым.

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Дерек Чисора Александр Усик
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