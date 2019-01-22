''Ему пришлось'': легендарный чемпион рассказал, почему на самом деле Кличко проиграл Фьюри

Легендарный американский боксер, экс-чемпион в пяти категориях Рой Джонс, назвал причину сенсационного поражения Кличко от Фьюри в 2015 году.

Кличко — Фьюри

Поединок в Дюссельдорфе на стадионе Esprit Arena завершился победой британца по очкам — 112:115, 112:115, 111:116.

"Я понял кое-что, когда Фьюри дрался с Кличко. Обычно Кличко бил вниз, а тогда ему пришлось бить вверх и у него возникли сложности из-за того, что он не мог поймать Фьюри. Та же проблема была и у Деонтея, но он два раза его подловил. Однако Фьюри не захотел оставаться внизу", — цитирует Джонса Seconds Out.

Как сообщал OBOZREVATEL, Тайсон Фьюри рассказал о том, что находился на грани суицида после победы над Владимиром Кличко. Причиной стали две трагедии в семье британского боксера.

На 9 июля 2016 года был запланирован матч-реванш Кличко – Фьюри, но его отменили из-за неожиданной травмы лодыжки британского чемпиона мира по версиям WBA/WBO.

При этом уже через несколько дней после повреждения полуголый Тайсон отжег в пабе во Франции, куда поехал болеть на Евро-2016 за сборную Англии.

После этого британские журналисты заподозрили Фьюри в "ложной" травме, а Кличко обвинил Тайсона в срыве матча-реванша.

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