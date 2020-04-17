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17 апреля • обновлено в 21:25
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"Ему не позволят": Ломаченко категорично высказался о бое с небитым американцем

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Украинский суперчемпион Василий Ломаченко уверен, что американцу Джервонте Дэвису не позволят подраться с ним в ближайшее время.

По мнению нашего представителя легкого веса, промоутеры непобедимого обладателя пояса Всемирной боксерской ассоциации (WBA) не заинтересованы в проведении такого поединка.

"Ему не позволят": Ломаченко категорично высказался о бое с небитым американцем

Instagram Василия Ломаченко

"Прямо сейчас не думаю, что он собирается драться со мной. Он может хотеть драться со мной, но промоутеры не позволят ему сделать это. Кроме него наша весовая категория становится очень интересной. У нас много хороших имен в легком дивизионе. Не только чемпионы, но и те, которые входят в рейтинги. Так что я думаю, что это сложная весовая категория", – приводит слова Ломаченко BоxingScene.

Как сообщал OBOZREVATEL, американский чемпион Теофимо Лопес сделал очередной дерзкий выпад в адрес Василия Ломаченко.

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Персоны
Джервонта Дэвис Василий Ломаченко
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