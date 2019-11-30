"Растягивал, как мог": Емельяненко с издевкой прокомментировал бой с Кокляевым

Знаменитый боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко с сарказмом прокомментировал самый ожидаемый бой года в России против известного пауэрлифтера Михаила Кокляева.

"Я как мог растягивал бой, извините, что так быстро получилось. Будем разговаривать с организаторами, чтобы в следующий раз таких соперников было пять", - с издевкой заявил Емельяненко сразу после поединка.

Fightnews.info

Как сообщал OBOZREVATEL, боксерский поединок на турнире "Битва стихий" состоялся в Москве и завершился в первом раунде. На третьей минуте 38-летний боец мощным ударом отправил в тяжелый нокаут 40-летнего тяжелоатлета.

Напомним, что 3 октября Емельяненко и Кокляев устроили потасовку в одном из московских баров. Во время драки Емельяненко рассек бровь Кокляеву.

С кем Усик дебютирует в хевивейте, читай у нас в Telegram!