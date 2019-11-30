Главная Новости
1 декабря • обновлено в 06:23
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости бокса

"Растягивал, как мог": Емельяненко с издевкой прокомментировал бой с Кокляевым

6.6т
Читать материал на украинском

Знаменитый боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко с сарказмом прокомментировал самый ожидаемый бой года в России против известного пауэрлифтера Михаила Кокляева.

"Я как мог растягивал бой, извините, что так быстро получилось. Будем разговаривать с организаторами, чтобы в следующий раз таких соперников было пять", - с издевкой заявил Емельяненко сразу после поединка.

"Растягивал, как мог": Емельяненко с издевкой прокомментировал бой с Кокляевым

Fightnews.info

Новости
Кокляев - Емельяненко: весь бой на видео

Как сообщал OBOZREVATEL, боксерский поединок на турнире "Битва стихий" состоялся в Москве и завершился в первом раунде. На третьей минуте 38-летний боец мощным ударом отправил в тяжелый нокаут 40-летнего тяжелоатлета.

Напомним, что 3 октября Емельяненко и Кокляев устроили потасовку в одном из московских баров. Во время драки Емельяненко рассек бровь Кокляеву.

С кем Усик дебютирует в хевивейте, читай у нас в Telegram!

Автор
Максим Богданов
Персона
Александр Емельяненко
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
12
8
Смешно
3
Интересно
2
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Сафиуллин Дамир
Сафиуллин Дамир
Дырявой "Саше" это уже не поможет)))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
2

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги