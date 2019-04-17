Экс-тренер сборной Украины рассказал, как Усик "делал клоунов из супертяжей"

Бывший тренер сборной Украины по боксу Дмитрий Сосновский оценил перспективы Александра Усика в супертяжелом весе.

"Если спросите правильное ли это решение? То это покажет время, это бокс. Саша может побеждать сейчас любого тяжеловеса. Он сейчас уже за сто килограмм и говорит, что боевую сделает 98 кг. Я впервые его возил с весом 84 кг, когда он выступал в первом тяжелом весе. Когда он завоевывал лицензию, одолевал тяжеловесов, которые весили по 91 кг и более. Он делал из них клоунов на турнире в Италии. В серии WSB вы видели каких тяжеловесов он побеждал", - сказал Сосновский в интервью 24tv.ua.

Усик и Сосновский Факты

Наставник предполагает, что если Саша будет в хорошей форме и все правильно сделает, то сможет стать чемпионом в супертяжелом весе.

"Он очень талантливый боксер, у него есть все компоненты. Говорят, что у него нет нокаутирующего удара. Ну нет, но он людей и так "переворачивал".Надо понимать, что не все боксеры нокаутеры. Есть еще игровики и темповики. Нокаутерами рождаются. "Банка" либо есть, либо нет. У Сани много данных и качеств боксера, благодаря которым он может спокойно перекрыть отсутствие нокаутирующего удара. Хотя это бокс, и нокаутирующий удар может быть в любой момент. Он так измотает скоростью рук и ног, соперники сами попадают. У него есть много вариантов", - подытожил Сосновский.

Напомним, что накануне Дмитрий Сосновский призвал прекратить доставать Александра Усика политическими вопросами.

Ранее Сосновский рассказал забавный случай, который много лет назад произошел с Александром Усиком и девушкой на сборах перед очередным турниром.

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