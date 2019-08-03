Экс-чемпион мира по боксу совершил самоубийство

Польский боксер и бывший чемпион мира среди молодежи по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в полутяжелом весе Давид Костецки (39-2) покончил жизнь самоубийством.

Давид Костецки

38-летний спортсмен находился в тюрьме. В исправительном учреждении подтвердили, что Костецки свел счеты с жизнью, сообщает Polsat Sport.

Костецки отбывал пятый срок. Поляк был признан виновным в организации преступной группировки и приговорен к пяти годам лишения свободы. Костецки оставалось два года до конца срока.

В последний раз Костецки выходил на ринг в 2014 году. Тогда он уступил соотечественнику Анджею Вайде.

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