Экс-чемпион мира по боксу совершил самоубийство

Польский боксер и бывший чемпион мира среди молодежи по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в полутяжелом весе Давид Костецки (39-2) покончил жизнь самоубийством.
Давид Костецки
38-летний спортсмен находился в тюрьме. В исправительном учреждении подтвердили, что Костецки свел счеты с жизнью, сообщает Polsat Sport.
Костецки отбывал пятый срок. Поляк был признан виновным в организации преступной группировки и приговорен к пяти годам лишения свободы. Костецки оставалось два года до конца срока.
В последний раз Костецки выходил на ринг в 2014 году. Тогда он уступил соотечественнику Анджею Вайде.
Как сообщал OBOZREVATEL, 23 июля известный российский боксер Максим Дадашев умер не приходя в сознание в результате травм, полученных во время боя 20 июля.
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