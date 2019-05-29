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"Его рабом": Валуев сделал неожиданное признание о Кличко

1.7тЧитать материал на украинском

Бывший чемпион мира Николай Валуев вспомнил, почему сорвался его поединок с Виталием Кличко.

"На тот момент я уже мог выдвигать определенные условия Кличко. Мы не договорились по условиям. Я когда послушал Виталия, там были некоторые вещи, которые не предполагали дальнейшее продвижение в каком-то самостоятельном поле: побеждая Кличко, я был бы на много боев вперед его рабом. Это меня не мотивировали. Но даже на это я готов был пойти, при условии, чтобы, мягко говоря, его менеджмент не лез ко мне в тренировочный лагерь. И определенную сумму, за которую был бы готов это терпеть. Ни того, ни другого я не получил", - заявил россиянин в Youtube-канале "Какой-то парень".

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Ранее сообщалось, что экс-чемпион мира в супертяжелом весе Виталий Кличко заявлял, что его брату Владимиру не следует возобновлять карьеру исключительно по финансовым соображениям.

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Виталий КличкоНиколай Валуев
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