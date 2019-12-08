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8 декабря • обновлено в 11:26
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Джошуа - Руис: весь матч-реванш на видео

Джошуа - Руис: весь матч-реванш на видео
Встреча прошла в эффектной рубке
1.4т Читать материал на украинском

Британский боксер Энтони Джошуа (22-1, 21 КО) не смог нокаутировать мексиканца Энди Руисом (33-1, 22 КО) в бою-реванше.

Поединок в Эр-Рияде продлился 12 раундов, в течение которых претендент методично избивал сенсационного чемпиона WBA, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе.

По итогам встречи судьи единогласным решением отдали победу европейцу.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть полную запись этой встречи.

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Джошуа - Руис: лучшие моменты боя-реванша

Как сообщал OBOZREVATEL, поединок завершился уверенной победой британского боксера по очкам.

После боя британец, комментируя свой успех, отметил заслуги Владимира Кличко.

В андеркарте этой битвы россиянин Александр Поветкин сенсационно избежал поражения, сведя бой с Майклом Хантером вничью.

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Читайте все новости по теме "Джошуа – Руис: реванш" на OBOZREVATEL.

Автор
Максим Богданов
Тема
Джошуа – Руис: реванш
Персоны
Энтони Джошуа Энди Руис-младший
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Иванович Василий
Иванович Василий
Тот, кто пишет, для начала должен сам ход боя смотреть или хотя бы читать глазами тех. кто смотрел и описывал его здесь, а там, в реалии-то - всё наоборот: это как раз Руис не смог нокаутировать Джошуа, мечтая о рубке с ним. А Джошуа как раз не шел на рубку, там не так много моментов было, когда он на чуток ввязывался в подобие рубки, и почти сразу же, почувствовав силу удара Руиса, уходил или связывал руками Руиса. Последние секунды яркое доказательство, кто жаждал рубки и нокаута, а кому победа по очкам важней была.
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