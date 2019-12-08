Джошуа - Руис: весь матч-реванш на видео

Британский боксер Энтони Джошуа (22-1, 21 КО) не смог нокаутировать мексиканца Энди Руисом (33-1, 22 КО) в бою-реванше.

Поединок в Эр-Рияде продлился 12 раундов, в течение которых претендент методично избивал сенсационного чемпиона WBA, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе.

По итогам встречи судьи единогласным решением отдали победу европейцу.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть полную запись этой встречи.

Как сообщал OBOZREVATEL, поединок завершился уверенной победой британского боксера по очкам.

После боя британец, комментируя свой успех, отметил заслуги Владимира Кличко.

В андеркарте этой битвы россиянин Александр Поветкин сенсационно избежал поражения, сведя бой с Майклом Хантером вничью.

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