Джошуа – Руис: смотреть онлайн чемпионский бой

Британский суперчемпион Энтони Джошуа в субботу, 1 июня, проведет дебютный бой на американском ринге.

На знаменитой арене Madison Square Garden в Нью-Йорке обладатель поясов Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF) в супертяжелом весе сразится с представителем Мексики Энди Руисом.

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию боя Джошуа – Руис. Ориентировочное начало – в 5:00 утра в воскресенье, 2 июня, по киевскому времени.

Джошуа – Руис

ГДЕ СМОТРЕТЬ ДЖОШУА – РУИС

В Украине никто не заинтересовался трансляцией исторического для британца поединка. Увидеть прямую трансляцию из Нью-Йорка можно будет увидеть на российском канале "Матч ТВ".

Кроме того, "Матч! Боец" покажет весь вечер бокса в Нью-Йорке. Здесь эфир начнется в 00:30.

ПРОГНОЗ НА ДЖОШУА – РУИС

Очевидным фаворитов букмекеров считается британский боксер. Ставки на победу Джошуа принимаются с коэффициентом 1,05.

Ничья оценивается котировкой 34,00. А показатели на успех претендента достигают впечатляющего уровня 10,00.

Джошуа – Руис

ГОНОРАРЫ БОЯ ДЖОШУА – РУИС

По данным СМИ, за бой с Руисом Джошуа может получить около 25 миллионов долларов, которые он мог заработать в отменном поединке с Джарреллом Миллером.

В свою очередь мексиканский претендент рассчитывает на сумму в семь миллионов долларов.

СЛОВА ПЕРЕД БОЕМ

Энтони Джошуа, чемпион WBA, WBO и IBF:

– Если посмотреть бои Руиса, то многие его нокауты последовали от комбинаций. То есть, от удара, который не видишь. У него очень быстрые руки. У него хватает нокаутов, так что парень он с тяжелыми кулаками. Руис умеет работать комбинациями, тогда как меня обучали больше по-европейски: джеб, раз-два, джеб, раз-два, хук. Он же умеет бросать левый хук, правый хук, левый хук, правый хук, апперкот, правый хук в туловище.

Джошуа – Руис

Энди Руис, претендент:

– Все происходит не просто так, и я здесь для того, чтобы стать первым мексиканским чемпионом мира хевивейта в истории. У Джошуа все пояса, и каждый пытается сразиться с ним. Он – большая денежная величина, и я здесь, чтобы завоевать то, что принадлежит ему. Я иду вперед и выбрасываю комбинации, которых Джошуа никогда не видел. Готов умереть в ринге, чтобы добыть эту победу. И сделаю всё, что потребуется, чтобы добиться своего.

ПРОМО БОЯ ДЖОШУА – РУИС

Как сообщал OBOZREVATEL, Энтони Джошуа во время подготовки к бою с Энди Руисом попытался повторить один из трюков украинского чемпиона Василия Ломаченко и испытал шок от способностей нашего боксера.

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