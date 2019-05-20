Джошуа – Руис: прогноз на чемпионский супербой

Британский чемпион Энтони Джошуа считается явным фаворитом чемпионского боя с американцем Энди Руисом-младшим.

Для обидчика Владимира Кличко поединок станет дебютным на американском ринге. Шоу пройдет на легендарной арене Madison Square Garden в Нью-Йорке 1 июня. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию боя Джошуа – Руис. Ориентировочное начало – в 6:00 утра воскресенья, 2 июня, по киевскому времени.

Ставки на победу обладателя чемпионских поясов по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF) принимаются с коэффициентом 1,05.

Ничья оценивается показателем 34,00. А котировки на успех Руиса достигают уровня 9,00. При этом на досрочную победу Джошуа можно поставить с коэффициентом 1,25.

Как сообщал OBOZREVATEL, Энтони Джошуа готов выйти в ринг против украинца Александра Усика уже в следующем поединке после Энди Руиса.

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