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6 декабря • обновлено в 13:49
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Джошуа – Руис 2: смотреть онлайн взвешивание перед реваншем

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Британец Энтони Джошуа и мексиканец Энди Руис встретятся накануне матча-реванша на церемонии взвешивания.

Боксеры проведут обязательную процедуру в пятницу, 6 декабря. Сам поединок пройдет в Саудовской Аравии 7 декабря. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию Джошуа – Руис 2. Ориентировочное начало – в 22:45 по киевскому и в 23:45 по московскому времени.

Джошуа – Руис

Джошуа – Руис

На кону будут стоять три чемпионских пояса в супертяжелом весе – по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной федерации бокса (IBF).

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Накануне реванша Руис поработал над своим весом, скинув немало килограмм. В первом бою мексиканец весел 121,5 кг, а его оппонент – 112,4. Смотрите на "Обозревателе" церемонию взвешивания боя Джошуа – Руис 2. Начало – в 15:00 по киевскому и в 16:00 по московскому времени.

Как сообщал OBOZREVATEL, Энтони Джошуа откровенно рассказал о том, какие советы получил от украинской легенды Владимира Кличко накануне реванша.

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Читайте все новости по теме "Джошуа – Руис: реванш" на OBOZREVATEL.

Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Тема
Джошуа – Руис: реванш
Персоны
Энтони Джошуа Энди Руис-младший
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