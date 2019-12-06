Джошуа – Руис 2: смотреть онлайн взвешивание перед реваншем

Британец Энтони Джошуа и мексиканец Энди Руис встретятся накануне матча-реванша на церемонии взвешивания.

Боксеры проведут обязательную процедуру в пятницу, 6 декабря. Сам поединок пройдет в Саудовской Аравии 7 декабря. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию Джошуа – Руис 2. Ориентировочное начало – в 22:45 по киевскому и в 23:45 по московскому времени.

Джошуа – Руис

На кону будут стоять три чемпионских пояса в супертяжелом весе – по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной федерации бокса (IBF).

Накануне реванша Руис поработал над своим весом, скинув немало килограмм. В первом бою мексиканец весел 121,5 кг, а его оппонент – 112,4. Смотрите на "Обозревателе" церемонию взвешивания боя Джошуа – Руис 2. Начало – в 15:00 по киевскому и в 16:00 по московскому времени.

Как сообщал OBOZREVATEL, Энтони Джошуа откровенно рассказал о том, какие советы получил от украинской легенды Владимира Кличко накануне реванша.

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