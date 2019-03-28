Джошуа проведет бой с Усиком: промоутер назвал условие

Эдди Хирн, промоутер чемпиона мира по версии WBA, WBO, IBF, IBO Энтони Джошуа (22-0, 21 КО), заявил, что в случае срыва поединка с Деонтеем Уайлдером (40-0-1, 39 КО) его клиент встретится с Александром Усиком (16-0, 12 КО).

"Мы не хотим отказываться ни от одного из поясов, потому что нацелены на бой за звание абсолютного чемпиона. Нам предстоят обязательные защиты — пояса WBO с Усиком, IBF с Пулевым, а WBA пока не назначила своего претендента. Так что после боя с Миллером нужно определиться: драться с Уайлдером или выполнять свои обязательства, скорее всего, против Усика. Если поединок Деонтея и Энтони не пройдет в этом году, у него уже может не быть статуса битвы за абсолютное господство в хэвивейте", — заявил Хирн в интервью BoxingScene.

Напомним, что Джошуа 1 июня проведет свой бой против непобедимого американца Джаррелла Миллера (23-0-1, 20 КО). Уайлдер сразится 18 мая с соотечественником Домиником Бризилом (20-1, 18 КО).

Усик должен дебютировать в супертяжелом весе 18 мая в Чикаго. Соперником нашего боксера станет камерунец Карлос Такам.

В США предстоящий поединок нашего чемпиона попал под серьезную раздачу. Кроме того, букмекеры уже назвали фаворита боя Усик — Такам.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр отказался от чемпионского пояса Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и боя с россиянином Денисом Лебедевым.

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