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26 марта • обновлено в 13:26
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Джошуа пообещал Усику проблемы в бою с Чисорой

1.4т
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Британский боксер Энтони Джошуа заявил, что украинец Александр Усик может столкнуться с серьезными проблемами в бою против Дерека Чисоры.

"Тот Чисора, который дважды дрался с Диллианом Уайтом, доставит Усику проблемы. Я смотрел его бой против Дэвида Прайса и недоумевал, почему Прайс не может взять ситуацию под контроль. Потом я участвовал в спарринге с Чисорой. Он сильный парень, с ним шутки плохи", – цитирует слова Джошуа информагентство SkySports.

Дерек Чисора

Дерек Чисора

@derekwarchisora

Он также рассказал, как Усик может сдержать Чисору и взять поединок под контроль.

"Быстрые ноги и движение. Мне хватило этого в бою против Энди Руиса-младшего. Он знал, что если бездумно приблизится ко мне, то может пропустить сильный удар", – добавил Джошуа.

Как сообщал OBOZREVATEL, промоутер Александра Усика Эдди Хирн заявил, что в ближайшие дни бой украинца против Дерека Чисоры, запланированный на 23 мая в Лондоне, может быть официально отменен.

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Тема
Усик - Чисора
Персоны
Диллиан Уайт Дерек Чисора Александр Усик Энтони Джошуа
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