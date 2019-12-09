Джошуа назвал неожиданную причину поражения в первом бою с Руисом

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа рассказал, что проблемы со здоровьем помешали ему одержать победу в первом бою против Энди Руиса.

"Я долгое время имел определенные проблемы со здоровьем. Я не знал, в чем проблема, почему я такой уставший и выжатый. Я думав, что причина кроется в тренировках", – цитирует Джошуа агентство BBC.

Момент из первого боя Джошуа и Руиса Fightnews.info

Он также вспомнил, как чувствовал себя перед самим поединком в июне.

"В моей раздевалке перед боем было ведро со льдом. Я несколько раз окунул туда голову, не понимая, почему я такой уставший", – добавил британский боксер.

Напомним, что Джошуа побил Руиса в матче-реванше, победив единогласным решением судей после двенадцати раундов.

Как сообщал OBOZREVATEL, WBO обязала Энтони Джошуа провести обязательную защиту титула против украинца Александра Усика.

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