Джошуа бросил вызов Усику: спортивные итоги 11 апреля

Британский чемпион Энтони Джошуа выступил за проведение боя с Александром Усиком, а Федерация футбола Украины наказала футболиста "Динамо" за матч с "Шахтером". OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости четверга, 11 апреля.

Кроме того, состоялись первые четвертьфиналы Лиги Европы. Наши читатели считают наиболее интересными такие материалы:

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