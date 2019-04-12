Джошуа бросил вызов Усику: спортивные итоги 11 апреля

Британский чемпион Энтони Джошуа выступил за проведение боя с Александром Усиком, а Федерация футбола Украины наказала футболиста "Динамо" за матч с "Шахтером". OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости четверга, 11 апреля.
Кроме того, состоялись первые четвертьфиналы Лиги Европы. Наши читатели считают наиболее интересными такие материалы:
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